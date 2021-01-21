Японський Zoom-Zoom поєднався з іспанським ретро-стилем у гармонійному відкритому купе, що нагадує машини першої половини ХХ століття.

Іспанський кузовобудівник Hurtan (“Уртан”) вперше заявив про себе у 2017 році, представивши ексцентричні варіації на основі Chrysler PT Cruiser та Fiat Ducato. Цього разу основою проекту під назвою Grand Albaycin став родстер Mazda MX-5.

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Ретро-модель на основі Mazda MX-5 Miata RF нинішнього покоління, названа на честь району Гранади. Hurtan каже, що отримав благословення від Mazda на новий проект, який буде випущений серією із 30 автомобілів. Машини будуватимуть протягом цілого року і пропонуватимуть у двох версіях: Heritage та Bespoke. Перша має класичний вигляд, а друга – спортивніший дизайн.

Фото: Hurtan Grand Albaycin / Hurtan

Головною ідеєю Grand Albaycin було поєднання ретро-вигляду із сучасним обладнанням. “Уртан” із гордістю говорить, що Grand Albaycin “працює на базі Mazda” і зберігає оригінальні бензинові двигуни об'ємом 1,5 або 2,0 літра потужністю 132 і 184 кінські сили, відповідно. Хоча потужність не змінилася, порівняно зі стандартним MX-5, кількість наконечників вихлопної системи зросла до чотирьох.

Повна демонстрація автомобіля запланована на суботу, коли буде відкрито прийом замовлень. Тоді ж можна буде побачити й інтер’єр ретро-родстера. Втім, можна припустити, що вони матимуть щедре оздоблення деревом та шкірою, як у попередніх роботах іспанських майстрів, представлених у галереї нижче.

Фото: попередні проекти Hurtan / Hurtan