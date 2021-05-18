У новых мотоциклов из линеек TE и FE есть мощные 2-тактные и 4-тактные моторы, а подвеска не уступает байкам серии Husqvarna Motocross.

Новая линейка эндуро-мотоциклов серий TE и FE была обновлена ​​вилками WP XPLOR и задним амортизатором XACT, с которыми гонщики могут максимально использовать крутящий момент и мощность своих байков.

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Обновленная подвеска из хром-молибденовой стальной рамой и двухкомпонентным углепластиковым подрамником обеспечивают стабильное демпфирование и точную управляемость байков. Маятники новых мотоциклов TE и FE имеют такую ​​же прогрессию, как у мотоциклов серии Husqvarna Motocross, а задняя часть мотоциклов сделана как можно ниже для хорошего управления и комфорта в экстремальных условиях.

Новые модели оснащаются системой саморегулирования сцепления, которая обеспечивает хорошую модуляцию в любых условиях. Тормозная система BRAKTEC, специально разработанная для бездорожья, включает высокоэффективные диски GSK которым обеспечивается чувствительная и модулированная обратная связь на руле.

Фото: обновление для эндуро-мотоциклов Husqvarna TE и FE для 2021 / Husqvarna

Все обновленные модели эндуро Husqvarna имеют стандартный электрический стартер и современную электронную технологию впрыска топлива для повышения производительности. В 2-х тактных есть две кривые зажигания для выбора водителем, тогда как 4-тактные оснащены двумя картами двигателя и контролем тяги. Кроме того, для модели TE 250i были изменены передаточные числа, для улучшения реакции "в низах".

Обновленные байки также предлагаются в свежей цветовой палитре и с новой графикой. Линейка оснащена шинами Michelin Enduro, которые обеспечивают отличное сцепление с дорогой для всех типов местности и условий езды. Новый ассортимент начинается с модели TE 150i стоимостью 8571 доллар, а заканчивается моделью FE 501, которая стоит от 11 499 долларов.