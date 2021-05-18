У нових мотоциклів з лінійок TE та FE є потужні 2-тактні та 4-тактні мотори, а підвіска не поступається байкам серії Husqvarna Motocross.

Нова лінійка ендуро-байків серій TE та FE була оновлена ​​вилками WP XPLOR та заднім амортизатором XACT, з якими гонщики можуть максимально використати крутний момент та потужність своїх байків.

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Оновлена підвіска з хром-молібденовою сталевою рамою та двокомпонентним вуглепластиковим підрамником забезпечують стабільне демпфування та точну керованість байків. Маятники нових мотоциклів TE та FE мають таку ж прогресію, як у мотоциклів серії Husqvarna Motocross, а задня частина байків зроблена якмога нижчою для гарного управління та комфорту в екстремальних умовах.

Нові моделі оснащуються системою саморегулювання зчеплення, яка забезпечує хорошу модуляцію в будь-яких умовах. Гальмівна система BRAKTEC, спеціально розроблена для бездоріжжя, включає високоефективні диски GSK з якими забезпечується чутливий та модульований зворотний зв’язок на кермі.

Фото: оновлення для ендуро-байків Husqvarna TE та FE для 2021 року / Husqvarna

Усі оновлені моделі ендуро Husqvarna мають стандартний електричний стартер та сучасну електронну технологію впорскування палива для підвищення продуктивності. У 2-х тактних є дві криві запалювання для вибору водієм, тоді як 4-тактні оснащені двома картами двигуна та контролем тяги. Крім того, для моделі TE 250i були змінені передавальні числа, для поліпшення реакції “в низах”.

Оновлені байки також пропонуються у свіжій кольоровій палітрі та з новою графікою. Лінійка оснащена шинами Michelin Enduro, які забезпечують відмінне зчеплення з дорогою для всіх типів місцевості та умов їзди. Новий асортимент починається з моделі TE 150i вартістю 8571 долар, а закінчується моделлю FE 501, яка коштує від 11 499 доларів.