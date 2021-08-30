Паркетник A-класса будет предлагаться с электрической силовой установкой и ДВС и предназначен для рынков Южной Кореи и Индии, но в будущем он также может быть предложен в Европе.

Сначала Hyundai Casper был известен под кодовым названием AX-1, и в течение последних месяцев Hyundai дразнил его затемненными изображениями, показывая фары с круглыми светодиодами и другие особенности дизайна. В сеть попало несколько снимков новинки.

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Крошечный кроссовер Hyundai должен быть даже меньше Bayon – европейской модели на основе хэтчбека i20. Поэтому речь идет о кросс-версии i10 и длине около 3,6 метра. Новинка составит конкуренцию азиатским Suzuki Ignis, Renault Kwid и Tata Punch, но также может присоединиться к европейским компактным кроссоверам Hyundai: Bayon, Creta, Venue и Kona.

Ссылаясь на просочившиеся документы, местные СМИ предполагают, что Casper будет доступен в Южной Корее с 1-литровым двигателем в атмосферной и турбоверсиях мощностью 75 л. с. и 99 л. с., соответственно. Также “Каспер” может получить 1,2-литровый мотор, как у большинства конкурентов подобного размера.

В качестве электрического силового агрегата в автомобиле будет работать приводной модуль BorgWarner. Известно, что мотор нужного класса BorgWarner начнет поставлять Hyundai в середине 2023 года. Силовой агрегат iDM146 будет работать на 400 В с максимальной мощностью 181 л. с., хотя вполне вероятно, что такой легкий автомобиль будет использовать менее мощную версию.

Производитель собирается представить Casper до конца этого года, поэтому очевидно, что речь идет о машине с бензиновым мотором. Производство якобы начнется в сентябре этого года в Корее, с запуском на рынке Индии в 2022 году.

Фото: Hyundai Casper / India Car News, Carscoops