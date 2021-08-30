Паркетник A-класу пропонуватиметься з електричною силовою установкою та ДВЗ і призначений для ринків Південної Кореї та Індії, але в майбутньому він також може бути запропонований у Європі.

Спочатку Hyundai Casper був відомий під кодовою назвою AX-1 і протягом останніх місяців Hyundai дражнив його затемненими зображеннями, показуючи фари з круглими світлодіодами та інші особливості дизайну. В Мережу потрапило кілька знімків новинки.

Дізнайтесь також: Крихітний електрокар Opel Rocks-e представлений офіційно

Крихітний кросовер Hyundai повинен бути меншим навіть за Bayon – європейську модель на основі хетчбека i20. Відтак мова йде про крос-версію i10 та довжину близько 3,6 метра. Новинка складе конкуренцію азійським Suzuki Ignis, Renault Kwid і Tata Punch, але також може приєднатись до європейських компактних кросоверів Hyundai: Bayon, Creta, Venue та Kona.

Посилаючись на документи, що просочилися, місцеві ЗМІ припускають, що Casper буде доступний у Південній Кореї з 1-літровим двигуном в атмосферній та турбо версіях потужністю 75 к.с. та 99 к.с., відповідно. Також “Каспер” може отримати 1,2-літровий мотор, як у більшості конкурентів подібного розміру.

У якості електричного силового агрегату в автомобілі буде працювати привідний модуль BorgWarner. Відомо, що мотор потрібного класу BorgWarner почне постачати Hyundai в середині 2023 року. Силовий агрегат iDM146 буде працювати на 400 В з максимальною потужністю 181 к.с., хоча цілком ймовірно, що такий легкий автомобіль буде використовувати менш потужну версію.

Виробник збирається представити Casper до кінця цього року, тож очевидно, що мова йде про машину з бензиновим мотором. Виробництво нібито почнеться цього вересня в Кореї, з запуском на ринку Індії у 2022 році.

Фото: Hyundai Casper / India Car News, Carscoops