Hyundai готовит новый кроссовер Mufasa В Сети появились фотографии нового кроссовера с необычным дизайном.

Появились фотографии неизвестного кроссовера Hyundai Mufasa. По одной из версий, южнокорейский автопроизводитель готовит преемника ix35, дебютирующего в статусе глобальной модели.

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Mufasa имеет необычный для Hyundai дизайн с С-образными фонарями, соединенными двумя параллельными светодиодными элементами, и Х-фейс, напоминающий современные автомобили Mitsubishi. Китайские СМИ предполагают, что модель дебютирует в течение 2023 года, причем помимо обычного ГИС ей достанется "мягкогибридная" установка с электрическим довесом.

Фото Hyundai Mufasa без камуфляжа появилось в базе Минпрома Китая. В документе приводятся габариты автомобиля (он немного короче и ниже актуального ix35 для местного рынка) и упоминается один двигатель – бензиновый «атмосферник» 2.0 мощностью 160 лошадиных сил. По неподтвержденным данным, этот агрегат могут дополнить 48-вольтовым стартер-генератором.

Локальный Hyundai ix35 тоже комплектуется атмосферным мотором 2.0 (без электрической довески), альтернативой же служит «турбочетверка» объемом 1,4 литра на 140 лошадиных сил. А вот на глобальном рынке эта модель больше не представлена, в связи с чем журналисты предположили, что Mufasa может занять пустую нишу.