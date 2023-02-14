Hyundai готує новий кросовер Mufasa. У Мережі з'явилися фотографії нового кросовера з незвичайним дизайном.

З'явилися фотографії невідомого кросовера Hyundai Mufasa. За однією з версій, південнокорейський автовиробник готує наступника ix35, який дебютує у статусі глобальної моделі.

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Mufasa має незвичайний для Hyundai дизайн з С-подібними ліхтарями, з'єднаними двома паралельними світлодіодними елементами, і Х-фейс, що нагадує сучасні автомобілі Mitsubishi. Китайські ЗМІ припускають, що модель дебютує протягом 2023 року, причому крім звичайного ДВС їй дістанеться "м'якогібридна" установка з електричним двигуном.

Фото Hyundai Mufasa без камуфляжу з'явилися в базі Мінпрому Китаю. У документі наводяться габарити автомобіля (він трохи коротший і нижчий за актуальний ix35 для місцевого ринку) і згадується один двигун – бензиновий «атмосферник» 2.0 потужністю 160 кінських сил. За непідтвердженими даними, цей агрегат можуть доповнити 48-вольтовим стартер-генератором.

Локальний Hyundai ix35 теж комплектується атмосферним мотором 2.0 (без електричної доважки), альтернативою ж служить «турбочетвірка» об'ємом 1,4 літра на 140 кінських сил. А ось на глобальному ринку ця модель більше не представлена, у зв'язку з чим журналісти і припустили, що Mufasa може зайняти порожню нішу.