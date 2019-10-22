Один из официальных тизеров не позволяет понять, что именно на нем изображено. И мы высветлили изображения, чтобы увидеть больше.

Электрический грузовик с нулевым уровнем вредных выбросов представят сразу с полуприцепом. Источником питания для него будет водород, а его имя связано с водой.

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Компания Hyundai зарегистрировала товарный знак Neptune совсем недавно. Как стало известно сейчас – именно для электрического грузовика на водородных топливных элементах, которую ранее обозначали индексом HDC-6. Южнокорейская компания готовится провести презентацию предсерийного концепта 29 октября в городе Атланта в США на выставке коммерческой техники North American Commercial Vehicle Show. Место дебюта также символическое, ведь название города происходит от мифической Атлантиды, которая, по легенде, исчезла под водой.



Фото: отредактированное изображение тизера Hyundai HDC-6 Neptune / Hyundai/Авто24

Два официальных тизера от Hyundai предоставляют немного информации. Внешний вид машины передает затемненное изображение с неясными световыми линиями. Чтобы лучше рассмотреть картинку, мы отредактировали ее. После этого стало понятно, что электрический грузовик будет выглядеть ретро-футуристической стилистике, формы и отделка машины напоминают "стримлайнеры" 1920-1930-х годов прошлого века.



Фото: кабина водородного грузовика HDC-6 Neptune / Hyundai

Гораздо больше раскрывает рисунок кабины грузовика. Просторная и очищенная от "лишних" органов управления, она являет собой пример современного подхода к оформлению рабочего места водителя. Вместо привычных физических кнопок – большое количество сенсорных экранов и панелей, а вместо боковых зеркал – камеры. Причем мониторы размещены даже по периметру лобового стекла, а само стекло выводится изображение с проектора, дополняющего традиционную панель приборов.

Технические подробности о новинке производитель пока держит в тайне, однако раскрыл планы презентации вместе с тягачом и прицепа-рефрижератора, которому даже дали собственное имя – HT Nitro ThermoTech.

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