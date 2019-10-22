Один з офіційних тізерів не дозволяє зрозуміти, що саме на ньому зображено. Та ми висвітлили зображення, аби побачити більше.

Електричний ваговоз з нульовим рівнем шкідливих викидів представлять відразу з напівпричепом. Джерелом живлення для нього буде водень, а його ім’я пов’язене з водою.

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Компанія Hyundai зареєструвала товарний знак Neptune зовсім недавно. Як стало зрозуміло зараз – саме для електричної вантажівки на водневих паливних елементах, котру раніше позначали індексом HDC-6. Південнокорейська компанія готується провести презентацію передсерійного концепта 29 жовтня в місті Атланта у США на виставці комерційної техніки North American Commercial Vehicle Show. Місце дебюту також символічне, адже назва міста міста походить від міфічної Атлантиди, що, за легендою, зникла під водою.



Фото: відредаговане зображення тізера Hyundai HDC-6 Neptune / Hyundai/Авто24

Два офіційних тізера від Hyundai надають небагато інформації. Зовнішній вигляд машини передає затемнене зображення з неясними світловими лініями. Аби краще роздивитись картинку, ми відредагували її. Після цього стало зрозуміло, що електрична вантажівка матиме ретро-футуристичну стилістику, форми та оздоблення машини нагадують “стрімлайнери” 1920-1930-х років минулого століття.



Фото: кабіна водневої вантажівки HDC-6 Neptune / Hyundai

Значно більше розкриває малюнок кабіни вантажівки. Простора і очищена від “зайвих” органів управління, вона являє собою приклад сучасного підходу до оформлення робочого місця водія. Замість звичних фізичних кнопок – велика кількість сенсорних екранів і панелей, а замість бічних дзеркал – відеокамери. Причому монітори розміщені навіть по периметру лобового скла, а на саму шибку виводиться зображення з проектора, яке доповнює традиційну панель приладів.

Технічні подробиці про новинку виробник поки що тримає в таємниці, однак розкрив плани презентації разом з тягачем і причепа-рефрижератора, якому навіть дали власне ім'я – HT Nitro ThermoTech.

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