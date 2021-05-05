Уже сформирован модельный ряд, который состоит из четырех глобальных моделей и одной, разработанной специально для Европы. А до конца года линейку пополнят еще три модели, все электрические.

Официальный импортер марки Hyundai в Украине когда-то время продавал роскошный седан Genesis, еще до того, как он выделился в самостоятельный бренд с собственной линейкой моделей. Однако теперь, даже после объявления о "возвращении в Европу", в Украине этот бренд не вернется. По крайней мере, в ближайшем будущем.

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Марка Genesis пока официально представлена в Южной Корее, Северной Америке и Китае. В Старом мире у Genesis, конечно, нет собственных дилерских центров, однако уже в июне жители Великобритании, Германии и Швейцарии смогут приобрести G80 и GV80 через Интернет. Позже откроются автосалоны-бутики, в которых будут представлены меньшие модели G70 и GV70.

Фото: современные автомобили марки Genesis / Hyundai

Компания также упоминает о “созданной специально для Европы” новой модели, а также трех электромобилях, которые также отправятся покорять Европу в течение первого года. Вероятно, к электромобилям относят и электрифицированный G80.

Hyundai не указывает, когда стартуют европейские продажи Genesis, лишь отмечает, что “скоро”.