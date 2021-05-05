Вже сформований модельний ряд, який складається з чотирьох глобальних моделей і однієї, розробленої спеціально для Європи. А до кінця року лінійку поповнить ще три моделі, усі електричні.

Офіційний імпортер марки Hyundai в Україні якийсь час продавав розкішний седан Genesis, ще до того, як він виділився у самостійний бренд з власною лінійкою моделей. Однак тепер, навіть після оголошення про “повернення у Європу”, в Україну цей бренд не повернеться. Принаймні у найближчому майбутньому.

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Марка Genesis наразі офіційно представлена у Південній Кореї, Північній Америці та Китаї. У Старому світі в Genesis, звісно, немає власних дилерських центрів, однак вже у червні жителі Великобританії, Німеччини та Швейцарії зможуть придбати G80 та GV80 через Інтернет. Пізніше відкриються автосалони-бутіки, у яких будуть представлені менші моделі G70 і GV70.

Фото: сучасні автомобілі марки Genesis / Hyundai

Компанія також згадує про “створену спеціально для Європи” нову модель, а також три електромобіля, які також вирушать підкорювати Європу протягом першого року. Ймовірно, до електромобілів відносять і електрифікований G80.

Hyundai не вказує, коли стартують європейські продажі Genesis, лише зазначає, що “невдовзі”.