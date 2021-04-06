На домашнем рынке в Южной Корее таких станций до конца этого года будет 20.

Корпорация Hyundai Motor Group обнародовала планы по развитию общенациональной сети высокоскоростных зарядных станций E-Pit в Южной Корее. Электрокары на них смогут пополнять заряд до 80% всего за 18 минут.

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Хотя Hyundai не участвует в чемпионате Формула 1, производитель заявляет, что станции E-Pit вдохновлены пит-стопами гоночной серии высшего эшелона.

Hyundai планирует установить устройства быстрой зарядки мощностью 350 киловатт, которые смогут заряжать батареи электромобилей с соответствующей технологии до 80% всего за 18 минут и обеспечивать дополнительный запас хода в 100 километров всего за 5 минут зарядки. Зарядные устройства будут поддерживать обычные системы зарядки электромобилей и сверхбыструю систему зарядки 800 вольт, которая используется в электромобилях Hyundai следующего поколения на платформе E-GMP – первые из них: Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6.

Станции E-Pit предусматривают разную комплектацию – первые 20 "заправок" получат от 48 до 72 зарядных устройств. Для повышения удобства пользователей E-Pit будут предлагать услугу цифровых платежей, с которой водителям нужно только подключить кабель питания, а аутентификация, зарядка и оплата будет происходить автоматически.