На домашньому ринку в Південній Кореї таких станцій до кінця цього року буде 20.

Корпорація Hyundai Motor Group оприлюднила плани з розбудови загальнонаціональної мережі високошвидкісних зарядних станцій E-Pit у Південній Кореї. Електрокари на них зможуть поповнювати заряд до 80% усього за 18 хвилин.

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Хоча Hyundai не бере участі у чемпіонаті Формула 1, виробник заявляє, що станції E-Pit натхненні піт-стопами гоночної серії найвищого ешелону.

Hyundai планує встановити пристрої швидкої зарядки потужністю 350 кіловат, які зможуть заряджати батареї електромобілів з відповідною технологією до 80% всього за 18 хвилин і забезпечувати додатковий запас ходу у 100 кілометрів всього за 5 хвилин зарядки. Зарядні пристрої будуть підтримувати звичайні системи зарядки електромобілів і надшвидку систему зарядки 800 вольт, яка використовується в електромобілях Hyundai наступного покоління на платформі E-GMP – перші з них: Hyundai Ioniq 5 і Kia EV6.

Станції E-Pit передбачають різну комплектацію – перші 20 “заправок” матимуть від 48 до 72 зарядних пристроїв. Для підвищення зручності користувачів E-Pit пропонуватиме послугу цифрових платежів, з якою водіям потрібно тільки підключити кабель живлення, а аутентифікація, зарядка і оплата відбуватимуться автоматично.