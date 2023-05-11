Модели подкорректировали внешность и расширили оснастку

Компания Hyundai представила обновленный хэтчбек i20. Субкомпактной модели подкорректировали дизайн, просмотрели цветовую палитру кузова и улучшили ассистирующую электронику.

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К примеру, i20 научился распознавать велосипедистов. В гамму двигателей хэтчбека вошла литровая «турботройка» с отдачей 100 или 120 лошадиных сил. Коробки передач – "робот" и "механика".

Рестайлинговый Hyundai i20 претерпел ряд изменений во внешности, но все они носят косметический характер. Хэтчбеку достались другие бамперы, решетки радиатора и колеса диаметром 16 и 17 дюймов. На панели кузовных красок три новых оттенка: кислотный «металлик» Lucid Lime, серый перламутр Lumen Grey Pearl и синий перламутр Meta Blue Pearl. Вдобавок декор цвета Lucid Lime теперь предлагается и для салона.

Штатно i20 оснащен маршрутным компьютером диагональю 4,2 дюйма и медиасистемой с экраном диагональю 10,25 дюйма. Заявлены 4G, обновление «по воздуху», порт USB-C, беспроводная зарядка, поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Также на машины по умолчанию ставят комплекс безопасности Smart Sense. Электроника узнает пешеходов и велосипедистов, удерживает автомобиль в полосе и помогает избежать столкновений при выезде с парковки, но эта функция идет уже как опция.

Под капотом – "турботройка" 1.0 T-GDi с 48-вольтовым стартер-генератором и двумя уровнями мощности: 100 или 120 лошадиных сил. Коробок передач две: семиступенчатый "робот" DCT и шестиступенчатая "механика" iMT с электронным сцеплением, умеющая отсоединять двигатель от трансмиссии для экономии топлива.

Производством рестайлинговых хэтчбеков будет заниматься турецкий завод Hyundai. Старт – третий квартал этого года.