Моделі підкоригували зовнішність та розширили оснащення

Компанія Hyundai представила оновлений хетчбек i20. Субкомпактної моделі підкоригували дизайн, переглянули палітру кольорів кузова та покращили асистуючу електроніку.

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Наприклад, i20 навчився розпізнавати велосипедистів. У гаму двигунів хетчбека увійшла літрова «турботрійка» з віддачею 100 або 120 кінських сил. Коробки передач - "робот" і "механіка".

Рестайлінговий Hyundai i20 зазнав ряду змін у зовнішності, але всі вони носять косметичний характер. Хетчбеку дісталися інші бампери, грати радіатора та колеса діаметром 16 та 17 дюймів. На панелі кузовних фарб — три нові відтінки: кислотний «металік» Lucid Lime, сірий перламутр Lumen Grey Pearl та синій перламутр Meta Blue Pearl. До того ж декор кольору Lucid Lime тепер пропонується і для салону.

Штатно i20 оснащений маршрутним комп'ютером діагоналлю 4,2 дюйми та медіасистемою з екраном діагоналлю 10,25 дюйми. Заявлено 4G, оновлення «по повітрю», порт USB-C, бездротову зарядку, підтримку Apple CarPlay та Android Auto.

Також на машини за промовчанням ставлять комплекс безпеки Smart Sense. Електроніка розпізнає пішоходів та велосипедистів, утримує автомобіль у смузі та допомагає уникнути зіткнень при виїзді з паркування, але ця функція йде вже як опція.

Під капотом - "турботрійка" 1.0 T-GDi з 48-вольтовим стартер-генератором і двома рівнями потужності: 100 або 120 кінських сил. Коробок передач дві: семиступінчастий "робот" DCT та шестиступінчаста "механіка" iMT з електронним зчепленням, яка вміє від'єднувати двигун від трансмісії для економії палива.

Виробництвом рестайлінгових хетчбеків візьметься турецький завод Hyundai. Старт – третій квартал цього року.