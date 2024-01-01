Hyundai отзывает почти четверть миллиона автомобилей

Как сообщает Motor1, компания отзывает 226 118 автомобилей в США. Хотя проблема не кажется критической, неисправные камеры заднего вида нарушают Федеральный стандарт безопасности автомобильных транспортных средств № 111, который касается обзорности сзади.

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Отзывная кампания касается кроссовера Santa Fe в стандартной и гибридной версии 2021-2022 годов выпуска, плагин-гибрид Santa Fe 2022 года и Hyundai Elantra 2021-2022 годов. Elantra N 2022 года также выделяется в документации об отзыве, хотя это потенциально касается только 1186 экземпляров модели.

Сообщается, что проблема связана с неисправностью печатной платы камеры заднего вида. В документах, поданных в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), упоминаются печатные платы, которые могут иметь недостаточное количество паяных соединений. Со временем они могут треснуть, что приведет к выходу камеры из строя.

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Решение достаточно простое - Hyundai просто заменит старую камеру на новую с обновленным дизайном. Оповещение дилеров и владельцев пострадавших транспортных средств начнется в начале января 2025 года. Сейчас Hyundai не известно ни о каких несчастных случаях, травмы или повреждения имущества в результате проблемы.