Hyundai отзывает Tucson из-за отсутствия наклеек подушки безопасности бардачка

Как сообщает Autoevolution, на первый взгляд, проблема может показаться мизерной, однако, по американскому законодательству, данные автомобили не соответствуют требованиям Федерального стандарта безопасности автомобилей №208.

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Сообщается, что пострадавшие машины были изготовлены в период с 7 июня по 30 июля 2024 года. Теперь владельцы получат письмо-уведомление об отзыве и этикетку SRS. Кроме того, владельцы могут привезти свои транспортные средства к дилеру, чтобы прикрепить указанную предупредительную табличку.

Обновленный Hyundai Tucson дебютировал в июле 2024 года. Стоимость самой продаваемой модели корейского автопроизводителя в США начинается с 28 355 долларов.

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Рестайлинговая модель отличается иным дизайном передней части, новым селектором КПП, двумя 12,3-дюймовыми родственными экранами мультимедиа и цифровой панели приборов, физическими кнопками элементов управления и беспроводным подключением Apple CarPlay и Android Auto.