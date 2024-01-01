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Hyundai відкликає Tucson через відсутність наклейок подушки безпеки бардачка

Hyundai Motor America оголосила відкличну кампанію нового Hyundai Tucson 2025 через те, що близько 65 автомобілів були випущені без попереджувальної наклейки подушки безпеки бардачка.
Hyundai оголосив відкличну кампанію Tucson через відсутність наклейок подушок безпеки - Auto24

ФОТО: Hyundai|

Hyundai Tucson 2025

Данило Северенчук
logo23 вересня, 13:40
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Як повідомляє Autoevolution, на перший погляд, проблема може здатись мізерною, однак, за американським законодавством, дані автомобілі не відповідають вимогам Федерального стандарту безпеки автомобілів №208.

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Повідомляється, що постраждалі автівки були виготовлені в період з 7 червня по 30 липня 2024 року. Тепер власники отримають лист-повідомлення про відкликання та етикетку SRS. Крім того, власники можуть привезти свої транспортні засоби до дилера, щоб прикріпити зазначену попереджувальну табличку.

Оновлений Hyundai Tucson дебютував в липні 2024 року. Вартість найбільш продаваної моделі корейського автовиробника у США починається з 28 355 доларів.

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Рестайлінгова модель відрізняється інакшим дизайном передньої частини, новим селектором КПП, двома 12,3-дюймовими спорідненими екранами мультимедіа та цифрової панелі приладів, фізичними кнопками елементів керування та бездротовим підключенням Apple CarPlay і Android Auto.

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