Hyundai відкликає Tucson через відсутність наклейок подушки безпеки бардачка

Як повідомляє Autoevolution, на перший погляд, проблема може здатись мізерною, однак, за американським законодавством, дані автомобілі не відповідають вимогам Федерального стандарту безпеки автомобілів №208.

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Повідомляється, що постраждалі автівки були виготовлені в період з 7 червня по 30 липня 2024 року. Тепер власники отримають лист-повідомлення про відкликання та етикетку SRS. Крім того, власники можуть привезти свої транспортні засоби до дилера, щоб прикріпити зазначену попереджувальну табличку.

Оновлений Hyundai Tucson дебютував в липні 2024 року. Вартість найбільш продаваної моделі корейського автовиробника у США починається з 28 355 доларів.

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Рестайлінгова модель відрізняється інакшим дизайном передньої частини, новим селектором КПП, двома 12,3-дюймовими спорідненими екранами мультимедіа та цифрової панелі приладів, фізичними кнопками елементів керування та бездротовим підключенням Apple CarPlay і Android Auto.