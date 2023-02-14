Пока что доступно тизерное изображение силуэта и световой подписи.

В скором времени появится совершенно новый Hyundai Accent, но перед премьерой корейская компания опубликовала несколько теневых тизеров.

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Hyundai показал не сам Акцент, а его индийскую версию Verna. Ведь бюджетные седаны больше не популярны в западном мире, они остаются прибыльными на других рынках, включая Индию. Премьера там должна состояться в апреле или мае этого года. Впрочем, вряд ли он попадет в Украину.

Совершенно новая Verna отличается свежим стилем, вдохновленным некоторыми моделями современных автомобилей бренда. Он имеет разделенные фары со светодиодной полосой по всей ширине передка. Сзади у него есть современные задние фонари, соединенные тонкой световой полоской, а крышку багажника украшает логотип «Verna» под корпоративной эмблемой.

Интерьер оставался в тайне, но мы можем ожидать все новое, начиная от приборной панели, руля и рычага переключения передач, заканчивая дверными картами, сиденьями и общим уровнем оснащения. Скорее всего, он получит большую информационно развлекательную систему, которая может быть зарезервирована для верхних спецификаций, и цифровую приборную панель. Местные СМИ также говорят о люке, автоматическом кондиционере, подогреве и вентиляции передних сидений.

Похоже, что совершенно новый Hyundai Verna будет предлагаться только с бензиновыми двигателями – скорее всего, с 1,5-литровым. Что касается коробок, то ясности здесь нет. Судя по всему, седан будет представлен в скором времени.