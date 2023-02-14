Поки що доступне тизерне зображення силуету та світлового підпису.

Незабаром з’явиться абсолютно новий Hyundai Accent, але перед прем’єрою корейська компанія опублікувала кілька тіньових тизерів.

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Hyundai показав не сам “Акцент”, а його індійську версію Verna. Адже бюджетні седани більше не популярні в західному світі, натомість вони залишаються прибутковими на інших ринках, включаючи Індію. Прем’єра там має відбутися у квітні або травні цього року. Втім, навряд чи він потрапить до України.

Абсолютно нова Verna має свіжий стиль, натхненний деякими моделями сучасних автомобілів бренду. Він має розділені фари зі світлодіодною смугою на всю ширину передка. Ззаду він має сучасні задні ліхтарі, з’єднані тонкою світловою смужкою, а кришку багажника прикрашає логотип «Verna» під корпоративною емблемою.

Інтер’єр залишався в таємниці, але ми можемо очікувати все нове, починаючи від панелі приладів, керма та важеля перемикання передач, закінчуючи дверними картами, сидіннями та загальним рівнем оснащення. Швидше за все, він отримає велику інформаційно-розважальну систему, яка може бути зарезервована для верхніх специфікацій, і цифрову панель приладів. Місцеві ЗМІ також говорять про люк, автоматичний кондиціонер, підігрів і вентиляцію передніх сидінь.

Схоже, що абсолютно новий Hyundai Verna буде пропонуватися лише з бензиновими двигунами – швидше за все, з 1,5-літровими. Щодо коробок передач, то ясності тут немає. Судячи з усього, седан буде представлено незабаром.