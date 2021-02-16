Батарейный кроссовер будет иметь немало необычных вещей и одной из них будет подвижная консоль.

Премьера Hyundai Ioniq 5 состоится 23 февраля. А пока компания Hyundai впервые показала салон электрического кроссовера и рассказала об особенностях новой архитектуры. Центральным местом “жилого пространства” в салоне стала консоль Universal Island, которую можно смещать в продольном направлении для удобства высадки и посадки.

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Hyundai Ioniq 5 – первая модель южнокорейского бренда, построенная на платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP), созданной специально для электромобилей. Платформа имеет такие характерные особенности, как разнесенные по углам колеса и плоский пол, что позволило иначе подойти к дизайну внутреннего пространства.

Подвижная консоль Universal Island перемещается в продольном направлении, облегчая высадку и посадку в автомобиль. Передние кресла кроссовера снабжены подпорками для ног. Задние можно регулировать и переставлять на свое усмотрение, и такая функциональность, по мнению Hyundai, пригодится тем, кто часто возит в машине детей или домашних животных.

Hyundai также отмечает, что для отделки салона Ioniq 5 используются материалы из вторсырья и природных волокон. К таким относятся обработанная и покрашенная льняным маслом кожа, текстиль, полученный из полипропиленовой нити, волокон сахарного тростника и шерсти, а также плетеный материал из переработанных пластиковых бутылок. Элементы руля, дверей и приборной панели Ioniq 5 окрашены биоэмалью на основе масел рапса и кукурузы.

Фото: Hyundai Ioniq 5 / Hyundai

Внешне серийный кроссовер будет максимально близким к концепту Hyundai 45. Он будет иметь самые большие колесные диски из всех современных электрокаров марки – 20 дюймов. Ioniq 5 способен отдавать электроэнергию обратно в сеть, а также поддерживает подключение к высокоскоростным терминалам, от которых может зарядиться на дополнительные 100 километров пробега за пять минут.