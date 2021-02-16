Батарейний кросовер матиме чимало незвичних речей і однією з них буде рухома консоль.

Прем'єра Hyundai Ioniq 5 відбудеться 23 лютого. А поки що компанія Hyundai вперше показала салон електричного кросовера і розповіла про особливості нової архітектури. Центральним місцем “житлового простору” в салоні стала консоль Universal Island, яку можна зміщувати в поздовжньому напрямку для зручності висадки і посадки.

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Hyundai Ioniq 5 – перша модель південнокорейського бренду, збудована на платформі Electric-Global Modular Platform (E-GMP), створеній спеціально для електромобілів. Платформа має такі характерні особливості, як рознесені по кутах колеса та пласка підлога, що дозволило інакше підійти до дизайну внутрішнього простору.

Рухома консоль Universal Island переміщується в повздовжньому напрямку, полегшуючи висадку і посадку в автомобіль. Передні крісла кросовера забезпечені підпорами для ніг. Задні можна регулювати і переставляти на свій розсуд, і така функціональність, на думку Hyundai, стане в нагоді тим, хто часто возить в машині дітей або домашніх тварин.

Hyundai також наголошує, що для оздоблення салону Ioniq 5 використовуються матеріали з вторсировини і природних волокон. До таких відносяться оброблена та пофарбована лляною олією шкіра, текстиль, отриманий з поліпропіленової нитки, волокон цукрової тростини і вовни, а також плетений матеріал з перероблених пластикових пляшок. Елементи керма, дверей і приладової панелі Ioniq 5 пофарбовані біоемалью на основі масел рапсу і кукурудзи.

Фото: Hyundai Ioniq 5 / Hyundai

Зовні серійний кросовер буде максимально близьким до концепту Hyundai 45. Він матиме найбільші колісні диски з-поміж усіх сучасних електрокарів марки – 20 дюймів. Ioniq 5 здатний віддавати електроенергію назад в мережу, а також підтримує підключення до високошвидкісних терміналів, від яких може зарядитись на додаткові 100 кілометрів пробігу за п'ять хвилин.