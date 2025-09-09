Hyundai показала концепт нового бюджетного электромобиля

Представленный Hyundai Concept Three - это не замена асимметричному хэтчбеку Hyundai Veloster, как кажется на первый взгляд. С помощью этого концепт-кара компания готовит публику к выходу компактного и недорогого электромобиля Hyundai Ioniq 3.

Заявлено, что будущая серийная модель на 80% будет повторять этот шоу-кар, а главным отличием должна стать более высокая посадка. Зато дизайн в граненном стиле с фирменными пикселями светотехники должен претерпеть коррективы. Поэтому добавьте к этому образу привычные элементы вроде дверных ручек и зеркал - и получится будущий Ioniq 3. Длина концепта - 4287 мм, ширина - 1940 мм, высота - 1428 мм. Колесная база - 2722 мм.

Двухрядный салон пока сугубо концептуальный - с квадратными ЖК-блоками вместо привычных экранов, пикселями на руле, светящимися, и нарочитым минимализмом. У серийной машины сохранится разве что общее оформление. О технике шоу-кара Hyundai Concept Three вообще ничего не сказано. Серийный Ioniq 3 будет техническим аналогом уже серийного паркетника Kia EV3: это означает базовый передний привод и запас хода до 600 км.

Электромобиль Hyundai Ioniq 3 должен увидеть мир во второй половине 2026 года, его производство будет организовано в Турции, а главным рынком станет Европа. Уже в 2027 году у всех моделей Hyundai в европейской гамме должны появиться электрические аналоги.