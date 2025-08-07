GM и Hyundai объединились ради создания 5 новых моделей

General Motors и Hyundai официально объявили о планах по пяти совместно разработанным автомобилям. Четыре из них предназначены для Центральной и Южной Америки. Подробности сделки не разглашаются. Автопроизводители лишь подтвердили планы по компактному автомобилю, компактному кроссоверу и компактному грузовику.

Также будет среднеразмерный пикап, разработку которого возглавит GM. В то же время Hyundai возьмет на себя ведущую роль в разработке остальных автомобилей, и все они будут иметь “возможность использовать системы внутреннего сгорания или гибридные силовые установки”. Также известно, что рынки Северной Америки получат только коммерческий фургон, который станет электрическим преемником Chevrolet Express и GMC Savana.

По слухам, новинка может базироваться на Hyundai ST1 или Kia PV5. Если все пойдет по плану, компании смогут продавать более 800 000 совместно разработанных автомобилей ежегодно. Отмечается, что разработка и проектирование автомобилей уже продолжаются, а модели, построены для Центральной и Южной Америки, будут запущены в 2028 году. Коммерческий фургон может появиться уже в 2028 году и будет изготовлен в Америке.

Кроме новых моделей, компании планируют "совместные инициативы по поставке материалов, транспорта и логистики в Северной и Южной Америке". Они также рассматривают другие сферы сотрудничества, в частности сырье, компоненты, сталь с низким уровнем выбросов углерода и "сложные системы".