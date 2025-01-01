Chevrolet тестирует новый Bolt EV

Руководительница General Motors Мэри Барра подтвердила появление Bolt второй генерации еще в прошлом году. Компания возлагает на модель большие надежды, ведь это будет самый доступный электромобиль на обновленной платформе Ultium. Недавно GM подтвердила, что новый Bolt вернется в 2027 году, а теперь шпионы Car & Driver заметили его прототип во время дорожных испытаний. Он имел камуфляж передней и задней частей, тогда как профиль оставили неприкрытым.

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Несмотря на это, заметно, что обновления больше похожи на скромный рестайлинг, чем на новое поколение. Передняя часть та же световая подпись, что и другие электрические модели Chevrolet. Передняя решетка радиатора также, похоже, играет более заметную роль во втором поколении, тогда как бампер получил большой воздухозаборник с набором горизонтальных планок.

Задняя часть Bolt также обновлена: новый дизайн задних фонарей с разделенным секциями и новый стоп-сигнал, расположенный посередине спойлера. Хэтчбек, кажется, приобрел новую форму и выглядит более квадратным, чем первое поколение. Однако, вероятно, новый Bolt скрывает ряд изменений под своим металлическим корпусом.

Ожидается, что обновленная модель перейдет на литий-железо-фосфатный (LFP) аккумуляторный блок в попытке снизить расходы. Прошлая генерация использовала литий-ионный блок с жидкостным охлаждением емкостью 63 кВт-ч, обеспечивавший запас хода около 355 км.

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Самым большим недостатком предыдущего Bolt была пиковая скорость зарядки постоянным током 55 кВт. По оценкам, запас хода новинки будет около 500 км, а пиковая мощность заряда также возрастет. Хотя Chevrolet не раскрывает никаких точных дат, новый Bolt должен поступить в производство позже в этом году как модель 2027 года, а дата начала продаж ожидается в начале-середине 2026 года.