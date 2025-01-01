General Motors готовит новые батареи, которые помогут снизить цену электромобилей

Как пишет Carscops, GM сейчас удваивает усилия в сфере доступных электромобилей, поскольку их завод Ultium Cells в Спринг-Хилл, штат Теннесси, будет модернизирован для производства “недорогих” литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Работы начнутся позже в этом году, а производство запланировано начать в конце 2027 года.

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Концерн не разглашает конкретные детали, но стремится “значительно сэкономить средства на аккумуляторных блоках”. Руководители General Motors также добавили, что этот шаг также расширяет выбор для потребителей, поскольку компания будет продолжать предлагать аккумуляторы с химическим составом никель-кобальт-марганец-алюминий.

Пока неизвестно, какие именно модели получат новые LFP-батареи, но, вполне вероятно, они предназначены для доступных электромобилей. Хотя GM увлечена аккумуляторами LFP, президент Марк Ройсс сосредоточился на недавно анонсированной химии литий-марганцевых элементов (LMR).

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Он отметил, что строительство в Центре разработки аккумуляторных элементов Ancker-Johnson в Мичигане в прошлом месяце достигло важной вехи, когда на место была установлена последняя стальная балка. После открытия объекта его первой задачей будет “продвинуть производство аккумуляторов LMR раньше всех”.