General Motors готує нові батареї, що допоможуть знизити ціну електромобілів

Як пише Carscops, GM зараз подвоює зусилля у сфері доступних електромобілів, оскільки їхній завод Ultium Cells у Спрінг-Гілл, штат Теннессі, буде модернізовано для виробництва “недорогих” літій-залізо-фосфатних акумуляторів. Роботи розпочнуться пізніше цього року, а виробництво заплановано розпочати наприкінці 2027 року.

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Концерн не розголошує конкретні деталі, але прагне “значно заощадити кошти на акумуляторних блоках”. Очільники General Motors також додали, що цей крок також розширює вибір для споживачів, оскільки компанія продовжуватиме пропонувати акумулятори з хімічним складом нікель-кобальт-марганець-алюміній.

Наразі невідомо, які саме моделі отримають нові LFP-батареї, але, цілком ймовірно, вони призначені для доступних електромобілів. Хоча GM захоплена акумуляторами LFP, президент Марк Ройсс зосередився на нещодавно анонсованій хімії літій-марганцевих елементів (LMR).

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Він зазначив, що будівництво в Центрі розробки акумуляторних елементів Ancker-Johnson у Мічигані минулого місяця досягло важливої віхи, коли на місце було встановлено останню сталеву балку. Після відкриття об'єкта його першим завданням буде “просунути виробництво акумуляторів LMR раніше за всіх”.