Chevrolet тестує новий Bolt EV

Очільниця General Motors Мері Барра підтвердила появу Bolt другої генерації ще минулого року. Компанія покладає на модель великі надії, адже це буде найдоступніший електромобіль на оновленій платформі Ultium. Нещодавно GM підтвердила, що новий Bolt повернеться у 2027 році, а тепер шпигуни Car & Driver помітили його прототип під час дорожніх випробувань. Він мав камуфляж передньої та задньої частин, тоді як профіль залишили неприкритим.

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Попри це, помітно, що оновлення більше схожі на скромний рестайлінг, ніж на нове покоління. Передня частина той самий світловий підпис, що й інші електричні моделі Chevrolet. Передня решітка радіатора також, схоже, відіграє більш помітну роль у другому поколінні, тоді як бампер отримав великий повітрозабірник з набором горизонтальних планок.

Задня частина Bolt також оновлена: новий дизайн задніх ліхтарів з розділеним секціями та новий стоп-сигнал, розташований посередині спойлера. Хетчбек, здається, набув нової форми та виглядає більш квадратним, ніж перше покоління. Однак, ймовірно, новий Bolt приховує низку змін під своїм металевим корпусом.

Очікується, що оновлена модель перейде на літій-залізо-фосфатний (LFP) акумуляторний блок у спробі знизити витрати. Минула генерація використовувала літій-іонний блок з рідинним охолодженням ємністю 63 кВт-год, що забезпечував запас ходу близько 355 км.

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Найбільшим недоліком попереднього Bolt була пікова швидкість зарядки постійним струмом 55 кВт. За оцінками, запас ходу новинки буде близько 500 км, а пікова потужність заряду також зросте. Хоча Chevrolet не розкриває жодних точних дат, новий Bolt має надійти у виробництво пізніше цього року як модель 2027 року, а дата початку продажів очікується на початку-середині 2026 року.