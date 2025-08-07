GM та Hyundai об’єднались заради створення 5 нових моделей

General Motors та Hyundai офіційно оголосили про плани щодо п'яти спільно розроблених автомобілів. Чотири з них призначені для Центральної та Південної Америки. Подробиці угоди не розголошуються. Автовиробники лише підтвердили плани щодо компактного автомобіля, компактного кросовера та компактної вантажівки.

Також буде середньорозмірний пікап, розробку якого очолить GM. Водночас Hyundai візьме на себе провідну роль у розробці решти автомобілів, і всі вони матимуть “можливість використовувати системи внутрішнього згоряння або гібридні силові установки”. Також відомо, що ринки Північної Америки отримають лише комерційний фургон, що стане електричним наступником Chevrolet Express та GMC Savana.

За чутками, новинка може базуватись на Hyundai ST1 або Kia PV5. Якщо все піде за планом, компанії зможуть продавати понад 800 000 спільно розроблених автомобілів щорічно. Зазначається, що розробка та проєктування автівок вже тривають, а моделі, побудовані для Центральної та Південної Америки, будуть запущені у 2028 році. Комерційний фургон може з'явитися вже у 2028 році та буде виготовлений в Америці.

Окрім нових моделей, компанії планують «спільні ініціативи щодо постачання матеріалів, транспорту та логістики в Північній та Південній Америці». Вони також розглядають інші сфери співпраці, зокрема сировину, компоненти, сталь з низьким рівнем викидів вуглецю та «складні системи».