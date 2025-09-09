Hyundai показала концепт нового бюджетного електромобіля

Представлений Hyundai Concept Three - це не заміна асиметричному хетчбеку Hyundai Veloster, як здається на перший погляд. За допомогою цього концепт-кара компанія готує публіку до виходу компактного та недорого електромобіля Hyundai Ioniq 3.

Заявлено, що майбутня серійна модель на 80% повторюватиме цей шоу-кар, а головною відмінністю має стати вища посадка. Натомість дизайн у граненому стилі з фірмовими пікселями світлотехніки має зазнати коректив. Тому додайте до цього образу звичні елементи на кшталт дверних ручок і дзеркал - і вийде майбутній Ioniq 3. Довжина концепту - 4287 мм, ширина - 1940 мм, висота - 1428 мм. Колісна база - 2722 мм.

Дворядний салон поки суто концептуальний — із квадратними РК-блоками замість звичних екранів, пікселями на кермі, що світяться, і навмисним мінімалізмом. У серійної машини збережеться хіба що загальне оформлення.

Про техніку шоу-кара Hyundai Concept Three взагалі нічого не сказано. Серійний Ioniq 3 буде технічним аналогом вже серійного паркетника Kia EV3: це означає базовий передній привід і запас ходу до 600 км.

Електромобіль Hyundai Ioniq 3 має побачити світ у другій половині 2026 року, його виробництво буде організоване у Туреччині, а головним ринком стане Європа. Вже у 2027 році у всіх моделей Hyundai у європейській гамі мають з'явитися електричні аналоги.