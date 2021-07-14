Если название новинки кажется знакомым, это потому, что уже несколько месяцев, как Hyundai представил стилизованную под спорт Elantra N Line. Но если у предыдущей версии в запасе было 204 лошадиные силы, то Elantra N имеет в запасе 280 сил, что делает новинку самым мощным седаном в истории марки.

Hyundai Elantra N получил силовой агрегат от спортивных i30 N и Kona N. При этом новичок получил большую турбину, благодаря чему седан ускоряется до сотни быстрее, чем спортивный хэтчбек и кроссовер.

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На упражнение 0 – 100 км/ч Hyundai Elantra N тратит 5,3 секунды – это заметно меньше, чем 5,9 секунд хэтчбека и 5,5 секунд кроссовера. В движение спорткар приводит 2-литровый турбомотор, подсоединенный к 6-скоростной механической трансмиссии или 8-позиционному “роботу” N DCT. Последний имеет шифтеры под рулем и три режима работы: стандартный N Power Shift, трековый N Track Sense Shift, а также самый экстремальный N Grin Shift, с которым мощность мотора на 20 секунд увеличивается до 290 лошадиных сил. Выпускная система – с электронноуправляемым клапаном, который позволяет изменять громкость звука.

Hyundai Elantra N имеет передний привод с электронным управлением дифференциалом. Машины с автоматической трансмиссией оснащены функцией Launch Control для максимально эффективного старта с места.

Шасси с независимой задней подвеской настроено на работу в более жестком режиме. Также спортивный седан получил уменьшенный дорожный просвет, 19-дюймовые колеса с шинами Michelin Pilot Sport 4S, более мощные тормоза. Кузов точечно усиленный, но самый неожиданный элемент – распорки в проеме за задним диваном. Спинка заднего дивана, из-за этого, сделана сплошной.

Фото: Hyundai Elantra N / Hyundai

Внешне Hyundai Elantra N заметно отличается от обычных Elantra и Elantra N Line агрессивным обвесом, увеличенными передними воздухозаборниками, антикрылом на корме и диффузором в заднем бампере. Внутри есть несколько особых кнопок, металлические накладки на педалях и оригинальная графика виртуальных приборов. Базовые передние сиденья имеют увеличенную боковую поддержку, электропривод и вентиляцию. Опционно предлагаются облегченные “ковши”, которые устанавливаются на 10 мм ниже, а их спинки на 50 мм тоньше, чем у стандартных кресел.

Продажи Hyundai Elantra N уже стартовали в Южной Корее, где ее можно приобрести по цене от 28 400 долларов в эквиваленте. В ближайшее время Elantra N должна появиться в автосалонах официальных дилеров Северной Америки и Европы.