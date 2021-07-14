Якщо назва новинки здається знайомою, це тому, що вже кілька місяців, як Hyundai представив стилізовану під спорт Elantra N Line. Та якщо у попередньої версії в запасі було 204 кінські сили, то Elantra N має в запасі 280 сил, що робить новинку найпотужнішим седаном в історії марки.

Hyundai Elantra N отримав силовий агрегат від спортивних i30 N та Kona N. При цьому новачок отримав більшу турбіну, завдяки чому седан прискорюється до сотні швидше, ніж спортивний хетчбек та кросовер.

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На вправу 0–100 км/год Hyundai Elantra N витрачає 5,3 секунди – це помітно менше, ніж 5,9 секунд хетчбека і 5,5 секунд кросовера. У рух спорткар приводить 2-літровий турбомотор, під’єднаний до 6-швидкісної механіної трансмісії або 8-позиційного “робота” N DCT. Останній має шифтери під кермом і три режими роботи: стандартний N Power Shift, трековий N Track Sense Shift, а також найекстремальніший N Grin Shift, з яким потужність мотора на 20 секунд збільшується до 290 кінських сил. Випускна система – з електроннокерованим клапаном, який дозволяє змінювати гучність звуку.

Hyundai Elantra N має передній привід з електронним керуванням диференціалом. Машини з автоматичною трансмісією оснащені функцією Launch Control для максимально ефективного старту з місця.

Шасі з незалежною задньою підвіскою налаштоване на роботу у жорсткішому режимі. Також спортивний седан отримав зменшений дорожній просвіт, 19-дюймові колеса з шинами Michelin Pilot Sport 4S, потужніші гальма. Кузов точково посилений, але найнесподіваніший елемент – розпірки в отворі за заднім диваном. Спинка заднього дивану, через це, зроблена суцільною.

Фото: Hyundai Elantra N / Hyundai

Зовні Hyundai Elantra N помітно відрізняється від звичайних Elantra та Elantra N Line агресивним обвісом, збільшеними передніми повітрозабірниками, антикрилом на кормі та дифузором у задньому бампері. Всередині є кілька особливих кнопок, металеві накладки на педалях і оригінальна графіка віртуальних приладів. Базові передні сидіння мають збільшену бічну підтримку, електропривод і вентиляцію. Опційно пропонуються полегшені “ковші”, які встановлюються на 10 мм нижче, а їх спинки на 50 мм тонкіші, ніж у стандартних крісел.

Продажі Hyundai Elantra N вже стартували у Південній Кореї, де спортседан можна придбати за ціною від 28 400 доларів в еквіваленті. Найближчим часом Elantra N повинна з'явитись в автосалонах офіційних дилерів Північної Америки та Європи.