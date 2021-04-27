276-сильный Kona N является первым спортивным внедорожником южнокорейской марки.

Компания Hyundai официально рассекретила новую модель из линейки спортивных моделей – Kona N. За этим кроссовером последуют другие модели из линеек N и N Line, в которых к 2022 году у Hyundai будет не менее 18 глобальных моделей.

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Среди вышеупомянутых 18 моделей N-серии будут также аккумуляторные электрокары и водородные транспортные средства на топливных элементах.

Kona N оснащен 2-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который передает 280 лошадиных сил и 392 ньютон-метра крутящего момента на передние колеса через восьмиступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением.

Коробка DCT имеет несколько режимов работы, включая режим под названием N Grin Shift, который увеличивает мощность до 286 лошадиных сил на 20 секунд, во время старта. При активированном лаунч-контроле, Kona N ускоряется от 0 до 100 километров в час за 5,5 секунд и далее до максимальной скорости 240 километров в час.

“Kona N – настоящий горячий внедорожник с характеристиками спортивного хэтчбека. Это нарушает правило, согласно которому внедорожники менее драйвовые. Модель N выходит за рамки обычного внедорожника", – сказал Альберт Биерманн, руководитель исследований и разработок Hyundai Motor Group, добавив: “Kona N может выписывать углы на треке и вызывать восхищение в повседневной езде”.

Визуально Kona N отличается функциональными аэродинамическими элементами, включая спойлер передней губы, “двукрылый” спойлер на крыше, увеличенные решетки и больший диффузор. Широкие 19-дюймовые кованые колеса, завернутые в спортивные шины, немного расширяют колею внедорожника. К тому же, Kona N имеет более жесткие шасси и точки крепления подвески.

Kona N присоединяется к другим моделям из линейки N Performance-Veloster N, i30 N, i30 Fastback N и i20 N. А вслед за ним, должны прибыть батарейные и водородные электрокары и гибриды из семейства N.

Технические характеристики Hyundai Kona N:

Длина: 4215 мм;

Ширина: 1800 мм;

Высота: 1565 мм;

Колесная база: 2600 мм;

Двигатель: 2,0-литровый T-GDI

Коробка передач: 8-ступенчатая DCT мокрого типа (N DCT);

Собственный вес: 1510 кг;

Мощность: 280 л.с.;

Максимальная скорость: 240 км/час.

Фото: Hyundai Kona N / Hyundai