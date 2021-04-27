276-сильний Kona N є першим спортивним позашляховиком південнокорейської марки.
Компанія Hyundai офіційно розсекретила нову модель з лінійки спортивних моделей – Kona N. За цим кросовером послідують інші моделі з лінійок N та N Line, в яких до 2022 року у Hyundai буде не менше 18 глобальних моделей.
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Серед вищезгаданих 18 моделей N-серії будуть також акумуляторні електрокари та водневі транспортні засоби на паливних елементах.
Kona N оснащений 2-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, який передає 280 кінських сил та 392 ньютон-метри крутного моменту на передні колеса, через восьмиступеневу трансмісію з подвійним зчепленням.
Коробка DCT має кілька режимів роботи, включаючи режим під назвою N Grin Shift, який збільшує потужність до 286 кінських сил на 20 секунд, під час старту. При активованому лаунч-контролі, Kona N прискорюється від 0 до 100 кілометрів на годину за 5,5 секунди і далі до максимальної швидкості 240 кілометрів на годину.
“Kona N – справжній гарячий позашляховик з характеристиками спортивного хетчбека. Це порушує правило, згідно з яким позашляховики менш драйвові. Модель N виходить за рамки звичайного позашляховика”, – сказав Альберт Біерманн, керівник досліджень та розробок Hyundai Motor Group, додавши: “Kona N може виписувати кути на треку та викликати захоплення у повсякденній їзді”.
Візуально Kona N вирізняється функціональними аеродинамічними елементами, включаючи спойлер передньої губи, “двокрилий” спойлер на даху, збільшені решітки та більший дифузор. Широкі 19-дюймові ковані колеса, загорнуті в спортивні шини, трохи розширюють колію позашляховика. До того ж, Kona N має більш жорсткі шасі та точки кріплення підвіски.
Kona N приєднується до інших моделей з лінійки N Performance – Veloster N, i30 N, i30 Fastback N та i20 N. А слідом за ним повинні прибути батарейні та водневі електрокари і гібриди з сімейства N.
Технічні характеристики Hyundai Kona N:
Довжина: 4215 мм;
Ширина: 1800 мм;
Висота: 1565 мм;
Колісна база: 2600 мм;
Двигун: 2,0-літровий T-GDI
Коробка передач: 8-ступенева DCT мокрого типу (N DCT);
Власна вага: 1510 кг;
Потужність: 280 к.с.;
Максимальна швидкість: 240 км/год.
Фото: Hyundai Kona N / Hyundai