276-сильний Kona N є першим спортивним позашляховиком південнокорейської марки.

Компанія Hyundai офіційно розсекретила нову модель з лінійки спортивних моделей – Kona N. За цим кросовером послідують інші моделі з лінійок N та N Line, в яких до 2022 року у Hyundai буде не менше 18 глобальних моделей.

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Серед вищезгаданих 18 моделей N-серії будуть також акумуляторні електрокари та водневі транспортні засоби на паливних елементах.

Kona N оснащений 2-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, який передає 280 кінських сил та 392 ньютон-метри крутного моменту на передні колеса, через восьмиступеневу трансмісію з подвійним зчепленням.

Коробка DCT має кілька режимів роботи, включаючи режим під назвою N Grin Shift, який збільшує потужність до 286 кінських сил на 20 секунд, під час старту. При активованому лаунч-контролі, Kona N прискорюється від 0 до 100 кілометрів на годину за 5,5 секунди і далі до максимальної швидкості 240 кілометрів на годину.

“Kona N – справжній гарячий позашляховик з характеристиками спортивного хетчбека. Це порушує правило, згідно з яким позашляховики менш драйвові. Модель N виходить за рамки звичайного позашляховика”, – сказав Альберт Біерманн, керівник досліджень та розробок Hyundai Motor Group, додавши: “Kona N може виписувати кути на треку та викликати захоплення у повсякденній їзді”.

Візуально Kona N вирізняється функціональними аеродинамічними елементами, включаючи спойлер передньої губи, “двокрилий” спойлер на даху, збільшені решітки та більший дифузор. Широкі 19-дюймові ковані колеса, загорнуті в спортивні шини, трохи розширюють колію позашляховика. До того ж, Kona N має більш жорсткі шасі та точки кріплення підвіски.

Kona N приєднується до інших моделей з лінійки N Performance – Veloster N, i30 N, i30 Fastback N та i20 N. А слідом за ним повинні прибути батарейні та водневі електрокари і гібриди з сімейства N.

Технічні характеристики Hyundai Kona N:

Довжина: 4215 мм;

Ширина: 1800 мм;

Висота: 1565 мм;

Колісна база: 2600 мм;

Двигун: 2,0-літровий T-GDI

Коробка передач: 8-ступенева DCT мокрого типу (N DCT);

Власна вага: 1510 кг;

Потужність: 280 к.с.;

Максимальна швидкість: 240 км/год.

Фото: Hyundai Kona N / Hyundai