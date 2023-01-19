Производитель раскрыл подробности, дополнив их новыми фотографиями новинки внутри и снаружи.

В конце декабря прошлого года Hyundai показал новую Kona, сменившую поколение через пять лет после дебюта. Тогда производитель ограничился всего несколькими изображениями новинки, оформленной в футуристическом стиле с особенностями электрокаров Ioniq. Теперь же опубликована большая фотогалерея со снимками экстерьера и интерьера, а также раскрыты подробности — от габаритов до характеристик силовых установок.

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Как известно, Kona выпустят в четырех версиях – гибридную, с двигателем внутреннего сгорания, электрическую и N Line со спортивным имиджем. Кроссовер с ДВС и бензоэлектрической установкой вырос в размерах по сравнению с моделью прошлого поколения и теперь превышает длину и ширину Renault Duster. Габариты электрического варианта обещают раскрыть в марте, но вряд ли они будут значительно отличаться.

На домашнем рынке Hyundai будет продавать бензиновую Kona с двухлитровым двигателем мощностью 149 лошадиных сил (180 Нм момента) и вариатором. Альтернативой станет 1,6-литровый турбомотор, развивающий 198 сил и 265 Нм в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

Длина, ширина и высота новой Hyundai Kona составляют 4350, 1825 и 1580 мм (с 17-дюймовыми колесами) соответственно, колесная база равна 2660 мм.

В состав гибридной силовой установки войдет мотор GDi 1.6 с особыми калибровками и непосредственным впрыском, который в сочетании с электродвигателем обеспечит внедорожнику «впечатляющее ускорение». Суммарная отдача будет составлять 141 лошадиную силу и 265 Нм момента.

В салоне под единое стекло уложены экраны цифровой приборной панели и мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма каждый. Селектор передач перемещен за трехспицевой руль, что позволило освободить место для дополнительных отсеков для хранения в центральном тоннеле. В багажнике вмещается до 723 литров груза, а его «умную» дверь с электроприводом можно настроить, изменив высоту и даже скорость открывания. Также заявлено самое большое в классе пространство для плеч задних пассажиров — 1402 миллиметра.

В список оборудования Kona вошли комплекс электронных помощников ADAS, интеллектуальный круиз-контроль и поддержка технологии NFC (Near field communication), позволяющей бесконтактно отпирать дверь со смартфона. Также предусмотрен отсек для беспроводной зарядки и обновление «по воздуху», улучшена шумоизоляция в салоне.

О глобальной версии Kona южнокорейский производитель обещает рассказать в марте. Тогда же будет раскрыта информация об электрической версии, дизайн которой стал отправной точкой для оформления всего семейства.