Виробник розкрив подробиці, доповнивши їх новими фотографіями новинки всередині та зовні.

Наприкінці грудня минулого року Hyundai показав нову Kona, яка змінила покоління через п'ять років після дебюту. Тоді виробник обмежився лише кількома зображеннями новинки, оформленої у футуристичному стилі з особливостями електрокарів Ioniq.

Тепер опубліковано велику фотогалерею зі знімками екстер'єру та інтер'єру, а також розкрито подробиці — від габаритів до характеристик силових установок.

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Як відомо, Kona випустять у чотирьох версіях — гібридну, з двигуном внутрішнього згоряння, електричну та N Line зі спортивним іміджем. Кросовер з ДВС та бензоелектричною установкою виріс у розмірах у порівнянні з моделлю минулого покоління і тепер перевищує у довжину та ширину Renault Duster. Габарити електричного варіанту обіцяють розкрити у березні, але навряд чи вони значно відрізнятимуться.

На домашньому ринку Hyundai продаватиме бензинову Kona з дволітровим двигуном потужністю 149 кінських сил (180 Нм моменту) і варіатором. Альтернативою буде 1,6-літровий турбомотор, що розвиває 198 сил та 265 Нм у парі з восьмидіапазонною автоматичною коробкою передач.

Довжина, ширина та висота нової Hyundai Kona становлять 4350, 1825 і 1580 мм (з 17-дюймовими колесами) відповідно, колісна база дорівнює 2660 мм.

До складу гібридної силової установки увійде мотор GDi 1.6 з особливими калібруванням і безпосереднім упорскуванням, який у поєднанні з електродвигуном забезпечить позашляховику «вражаюче прискорення». Сумарна віддача становитиме 141 кінську силу та 265 Нм моменту.

У салоні під єдине скло укладені екрани цифрової панелі приладів і мультимедійної системи діагоналлю 12,3 дюйма кожен. Селектор передач переміщений за триспицеве кермо, що дозволило звільнити місце для додаткових відсіків для зберігання в центральному тунелі. У багажнику вміщається до 723 літрів вантажу, а його «розумні» двері з електроприводом можна налаштувати, змінивши висоту і навіть швидкість відкривання. Також заявлено найбільший у класі простір для плечей задніх пасажирів — 1402 міліметри.

До списку обладнання Kona увійшли комплекс електронних помічників ADAS, інтелектуальний круїз-контроль та підтримка технології NFC (Near field communication), що дозволяє безконтактно відмикати двері зі смартфона. Також передбачено відсік для бездротової зарядки та оновлення «по повітрю», покращено шумоізоляцію в салоні.

Про глобальну версію Kona південнокорейський виробник обіцяє розповісти у березні. Тоді ж буде розкрито інформацію про електричну версію, дизайн якої став відправною точкою для оформлення всього сімейства.