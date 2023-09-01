Обновленная Hyundai Sonata добралась до североамериканского континента. Седан получил полный привод.

Полный привод предложат для американских машин с базовой «четверкой» 2.5, в то время как гибридам и спортивным Sonata N Line такой тип трансмиссии не положен – по крайней мере, пока.

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Седан, представленный весной в Южной Корее, поступит в продажу осенью, а его основным отличием от машин других рынков станет опциональный полный привод. Трансмиссия HTRAC с отдельным режимом для движения по снегу будет доступна только для машин с «атмосферником» 2.5, так что покупателей гибридов и турбированных Sonata N Line ждет некоторое разочарование.

В общем, перед нами обычная Sonata. Седан поддерживает технологию цифрового ключа второго поколения, оснащен кокпитом с двумя дисплеями диагональю 12,3 дюйма, проекционным экраном и аудиосистемой Bose с 12 динамиками и системой цифровой обработки сигнала CenterPoint 360. На всех машинах по умолчанию работают беспроводные Apple Car.

Систем безопасности здесь не менее десятка. Например, активный круиз-контроль с функцией Stop&Go, помощник движения по хайвеям, удержание в полосе, контроль поперечного трафика сзади, а также помощник при выходе из автомобиля. Цен пока нет. Дорестайлинговая Sonata стоит от 25 450 долларов, гибрид обойдется в 3 тысячи дороже. Sonata N Line в этом списке самая дорогая – от 35 тысяч долларов.

Продажи рестайлинговых Hyundai Sonata в США начнутся этой осенью.