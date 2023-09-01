Оновлена Hyundai Sonata дісталася північноамериканського континенту. Седан отримав повний привод.

Повний провід запропонують для американських машин з базовою «четвіркою» 2.5, тоді як гібридам та спортивним Sonata N Line такий тип трансмісії не покладено – принаймні поки що.

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Седан, представлений навесні в Південній Кореї, надійде у продаж восени, а його головною відмінністю від машин інших ринків стане опціональний повний привід. Трансмісія HTRAC з окремим режимом для руху снігом буде доступна тільки для машин з «атмосферником» 2.5, так що покупців гібридів і турбованих Sonata N Line чекає деяке розчарування.

Загалом перед нами звичайна Sonata. Седан підтримує технологію цифрового ключа другого покоління, оснащений кокпітом з двома дисплеями діагоналлю 12,3 дюйма, проекційним екраном та аудіосистемою Bose з 12 динаміками та системою цифрової обробки сигналу CenterPoint 360. На всіх машинах за замовчуванням працюють бездротові Apple Car мультимедіа завантажуються «по повітрю».

Систем безпеки тут не менше десятка. Наприклад, активний круїз-контроль з функцією Stop & Go, помічник руху по хайвеях, утримання в смузі, контроль поперечного трафіку ззаду, а також помічник при виході з автомобіля. Цін поки що немає. Дорестайлінгова Sonata коштує від 25 450 доларів, гібрид обійдеться на 3 тисячі дорожче. Sonata N Line у цьому списку найдорожча - від 35 тисяч доларів.

Продажі рестайлінгових Hyundai Sonata у США розпочнуться цієї осені. Ціни поки що невідомі.