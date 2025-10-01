Hyundai значительно сократил перечень комплектаций Kona Electric

Как сообщает Carscoops, комплектации SEL, Limited и N Line для Hyundai Kona Electric больше не доступны в США, поскольку кроссовер 2026 модельного года теперь предлагается только в единственной комплектации SE, исключительно со стандартным аккумулятором Standard Range.

Автопроизводитель еще не обнародовал спецификации на 2026 год, но они должны быть перенесены с прошлого года. Это означает, что SE будет иметь скромный аккумуляторный блок емкостью 48,6 кВт-ч, который обеспечивает лишь 322 км запаса хода.

Это на 166 км меньше, чем новый Nissan Leaf, который стоит на 2985 долларов меньше, чем Kona Electric 2025 модельного года. Кроме того, кроссовер будет использовать один электромотор на передней оси мощностью 99 кВт (135 л.с.) и 255 Нм крутящего момента. Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 кВт.