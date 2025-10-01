Hyundai значно скоротив перелік комплектацій Kona Electric

Як повідомляє Carscoops, комплектації SEL, Limited та N Line для Hyundai Kona Electric більше не доступні в США, оскільки кросовер 2026 модельного року тепер пропонується лише в єдиній комплектації SE, виключно зі стандартним акумулятором Standard Range.

Читайте також: Hyundai показала концепт нового бюджетного електромобіля

Автовиробник ще не оприлюднив специфікації на 2026 рік, але вони мають бути перенесені з минулого року. Це означає, що SE матиме скромний акумуляторний блок ємністю 48,6 кВт-год, який забезпечує лише 322 км запасу ходу.

Це на 166 км менше, ніж новий Nissan Leaf, який коштує на 2985 доларів менше, ніж Kona Electric 2025 модельного року. Крім того, кросовер використовуватиме один електромотор на передній осі потужністю 99 кВт (135 к.с.) та 255 Нм крутного моменту. Батарея підтримує швидку зарядку потужністю до 100 кВт.