Укр
Ру

Hyundai значно скоротив перелік комплектацій Kona Electric

Модельний ряд електричної версії Hyundai Kona 2026 модельного року скоротився до однієї комплектації. В США модель тепер доступна у єдиному базовому виконанні SE.
Hyundai Kona Electric тепер доступна виключно в базовій версії - Auto24

ФОТО: Hyundai|

Hyundai Kona Electric

Данило Северенчук
logo1 жовтня, 17:50
logo0
logo0 хв

Як повідомляє Carscoops, комплектації SEL, Limited та N Line для Hyundai Kona Electric більше не доступні в США, оскільки кросовер 2026 модельного року тепер пропонується лише в єдиній комплектації SE, виключно зі стандартним акумулятором Standard Range.

Читайте також: Hyundai показала концепт нового бюджетного електромобіля

Автовиробник ще не оприлюднив специфікації на 2026 рік, але вони мають бути перенесені з минулого року. Це означає, що SE матиме скромний акумуляторний блок ємністю 48,6 кВт-год, який забезпечує лише 322 км запасу ходу.

Це на 166 км менше, ніж новий Nissan Leaf, який коштує на 2985 доларів менше, ніж Kona Electric 2025 модельного року. Крім того, кросовер використовуватиме один електромотор на передній осі потужністю 99 кВт (135 к.с.) та 255 Нм крутного моменту. Батарея підтримує швидку зарядку потужністю до 100 кВт.

#Новини #Фото #Електромобіль #Kona Electric 2018 #Hyundai #Автоновинка