Комплект также включает специальный алюминиевый ящик для хранения.

Коллекционный набор Racing Works создан в сотрудничестве трех брендов: производителя игрушек Hot Wheels, часовщиков IWC и Mercedes-Benz. Он будет выпущен ограниченной серией в 50 единиц, а первый из них был продан за рекордную сумму.

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Коллекционерам, которые стремятся получить один из наборов Racing Works стоит поторопиться, поскольку будет выпущено всего 50 таких комплектов. На самом деле, осталось уже 49, так как первый был продан на аукционе Bonhams за колоссальные 96 тысяч долларов. Да, это не ошибка – почти 100 тысяч долларов. Но обычный ценник также достаточно впечатляющий – 10 тысяч долларов.

Вряд ли такую ​​игрушку кто-то даст поиграть ребенку. Коллекционная моделька Mercedes 300SL Gullwing и часы представляют собой, скорее, арт-объекты, чем бытовые предметы.

Главный дизайнер компании Mattel, которая выпускает машинки Hot Wheels, Крис Даун говорит, что это один из самых подробных отливок, когда-либо созданных компанией. Моделька имеет в 5 раз больше деталей, чем у типичного базового автомобиля Hot Wheels, даже вдвое больше, чем в типичных коллекционных моделях серии Redline Club. Он был украшен аутентичной ливреей IWC Racing, включая прозрачные линзы для фар, рабочие двери “крылья чайки” и уникальную конструкцию колеса с неподвижной осью, которая позволила им воссоздать облик полноразмерного SL, даже резиновые шины. И все это в масштабе 1:64.

Коллекционные часы IWC представляют собой особую версию модели Pilot's Watch Chronograph, стоимость которой около 5 500 долларов. Они украшены цифрой 68, как напоминание начала часовщика в 1868 году и запуска первой линии Hot Wheels через 100 лет в 1968 году.

Фото: коллекционный набор Racing Works / Daimler