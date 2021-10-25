Комплект також включає спеціальний алюмінієвий ящик для зберігання.

Колекційний набір Racing Works створений у співпраці трьох брендів: виробника іграшок Hot Wheels, годинникарів IWC та Mercedes-Benz. Він буде випущений обмеженою серією у 50 одиниць, а перший з них був проданий на рекордну суму.

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Колекціонерам, які прагнуть отримати один із наборів Racing Works варто поквапитись, оскільки буде випущено лише 50 таких комплектів. Насправді, лишилось вже 49, оскільки перший був проданий на аукціоні Bonhams за колосальні 96 тисяч доларів. Так, це не помилка – майже 100 тисяч доларів. Але звичайний цінник також досить вражаючий – 10 тисяч доларів.

Навряд чи таку іграшку хтось дасть побавитись дитині. Колекційна моделька Mercedes 300SL Gullwing та годинник являють собою, скоріше, арт-об’єкти, ніж побутові предмети.

Головний дизайнер компанії Mattel, яка випускає машинки Hot Wheels, Кріс Даун каже, що це один з найбільш детальних виливків, будь-коли створених компанією. Моделька має у 5 разів більше деталей, ніж у типового базового автомобіля Hot Wheels, навіть вдвічі більше, ніж у типових колекційних моделей серії Redline Club. Він був прикрашений автентичною лівреєю IWC Racing, включаючи прозорі лінзи для фар, робочі двері “крила чайки” та унікальну конструкцію колеса з нерухомою віссю, яка дозволила їм відтворити вигляд повнорозмірного SL, навіть гумові шини. І все це у масштабі 1:64.

Колекційний годинник IWC являє собою особливу версію моделі Pilot’s Watch Chronograph, вартість якої близько 5500 доларів. Він прикрашений цифрою 68, як нагадування початку годинникаря у 1868 році та запуску першої лінії Hot Wheels через 100 років у 1968 році.

Фото: колекційний набір Racing Works / Daimler