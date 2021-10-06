Розкішний спорткар Lexus LC 500 надихнув фірму Fender на створення унікальної електрогітари LC Stratocaster, яка буде випущена обмеженою серією в 100 одиниць. Усі гітари – ручної роботи.

Fender спільно з Lexus випустить 100 особливих гітар LC Stratocaster, пофарбованих у той же блакитний колір, що й спорткари Lexus LC 500 Convertible Inspiration, та прикрашених карбоном.

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“Коли ми побачили перший примірник цього Stratocaster, ми не могли повірити, наскільки він відповідає оригінальному LC 500 Inspiration”, – каже Віней Шахані, віце-президент з маркетингу Lexus. “Приємно бачити таку річ, створену, завдяки взаємним захопленням наших брендів”.

Блакитний відтінок з палітри Lexus був натхненний метеликом Morpho і створює спектральний діапазон, який змінюється залежно від освітлення. Він коливається від світло-блакитного металіку до глибокої сині, хоча фарба насправді, не містить синього пігменту, а колір утворюється завдяки особливій структурі та переломленню світла. За словами Lexus, “шари безбарвних матеріалів збираються разом, щоб створити найкращий колір”, тому японський бренд називає цю фарбу для LC 500 “структурною”.

Фото: Fender Lexus LC Stratocaster / Lexus

Повертаючись до гітари, її корпус вирізьблений з кленового дерева та оздоблений карбоном і глянцевим лаком. Гриф виготовлений з полірованого композиційного матеріалу Richlite, вибраного за його тональні властивості, структурну стійкість та стійкість до зносу й вологи. Fender також встановив більш плоский гриф із радіусом 12 дюймів та 22 лади з нержавіючої сталі середнього розміру.