Роскошный спорткар Lexus LC 500 вдохновил фирму Fender на создание уникальной электрогитары LC Stratocaster, которая будет выпущена ограниченной серией в 100 единиц. Все гитары – ручной работы.

Fender совместно с Lexus выпустит 100 особых гитар LC Stratocaster, окрашенных в тот же голубой цвет, что и спорткары Lexus LC 500 Convertible Inspiration, и украшенных карбоном.

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“Когда мы увидели первый экземпляр этого Stratocaster, мы не могли поверить, насколько он соответствует оригинальному LC 500 Inspiration, – говорит Виней Шахани, вице-президент по маркетингу Lexus. – Приятно видеть такую вещь, созданную благодаря взаимному восхищению наших брендов”.

Голубой оттенок из палитры Lexus был вдохновлен бабочкой Morpho и создает спектральный диапазон, который меняется в зависимости от освещения. Он колеблется от светло-голубого металлика до глубокого синего, хотя краска на самом деле не содержит синего пигмента, а цвет образуется благодаря особой структуре и преломлению света. По словам Lexus, “слои бесцветных материалов собираются вместе, чтобы создать наилучший цвет”, поэтому японский бренд называет эту краску для LC 500 “структурной”.

Фото: Fender Lexus LC Stratocaster / Lexus

Возвращаясь к гитаре, ее корпус вырезан из кленового дерева и отделан карбоном и глянцевым лаком. Гриф изготовлен из полированного композиционного материала Richlite, выбранного за его тональные свойства, структурную устойчивость и стойкость к износу и влаге. Fender также установил более плоский гриф с радиусом 12 дюймов и 22 лада из нержавеющей стали среднего размера.