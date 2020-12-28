Компания Arrera Automobili готова воплотить в жизнь концепт суперкара с "аналоговым" мотором V8 от GM.

Автомобильный дизайнер Кендрим Таки четыре года назад основал фирму Arrera Automobili, которая специализируется на консалтинговых услугах в области промышленного дизайна. Теперь он говорит, что имеет команду инженеров и специалистов других профилей с опытом в автомобилестроении, с которой собирается воплотить концепт Illyrian Pure Sport в жизнь.

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Кендрим Таки (Qendrim Thaqi) планирует оснащать свой суперкар 6,2-литровым твин-турбо LT2 V8 от General Motors. Этот мотор на Chevrolet Corvette C8 производит 502 л. с. и 637 Нм, однако там он работает без помощи двух турбин. В паре с мощным агрегатом должна работать 8-скоростная автоматическая коробка передач Tremec с двойным сцеплением.

Заявлены и потенциальные характеристики: мощность в 850 л. с., ускорение 0-100 км / ч за 2,7 секунды и максимальная скорость в 375 км/ч.

Кендрим говорит, что купе будет иметь углепластиковый кузов и среднемоторную компоновку. Появление машины возможно при условии, что Arrera Automobili сможет привлечь на проект средства инвесторов.

Фото: концепт Illyrian Pure Sport от Arrera Automobili