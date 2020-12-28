Компанія Arrera Automobili готова втілити у життя концепт суперкара з "аналоговим" мотором V8 від GM.

Автомобільний дизайнер Кендрім Такі, чотири роки тому заснував фірму Arrera Automobili, яка спеціалізується на консалтингових послугах в галузі промислового дизайну. Тепер він каже, що має команду інженерів та спеціалістів інших профілів з досвідом в автомобілебудуванні, з якою збирається втілити концепт Illyrian Pure Sport у життя.

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Кендрім Такі (Qendrim Thaqi) планує оснащувати свій суперкар 6,2-літровим твін-турбо LT2 V8 від General Motors. Цей мотор на Chevrolet Corvette C8 продукує 502 к.с. и 637 Нм, однак там він працює без допомоги двох турбін. В парі з потужним агрегатом повинна працювати 8-швидкісна автоматична коробка передач Tremec з подвійним зчепленням.

Заявлені й потенційні характеристики: потужність у 850 к.с., прискорення 0-100 км/год за 2,7 секунди і максимальна швидкість у 375 км/год.

Кендрім Такі каже, що купе матиме вуглепластиковий кузов і средньомоторне компонування. Поява машини можлива за умови, що Arrera Automobili зможе залучити на проект кошти інвесторів.

Фото: концепт Illyrian Pure Sport від Arrera Automobili