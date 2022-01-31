Молодой человек сначала назвал свою цену – Tesla Model 3. Базовая модель электрокара стоит около 45 тысяч долларов.

У богатых и знаменитых людей часто возникают неожиданные проблемы, из-за своего статуса. Для Илона Маска, соучредителя и генерального директора Tesla, одним из недостатков славы является необходимость договариваться со студентом-первокурсником о прекращении слежения за перемещением его частного самолета.

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Илон Маск предложил 19-летнему студенту Университета Центральной Флориды Джеку Суини уморительно мелкую сумму, чтобы тот прекратил отслеживать его самолет. Суини начал отслеживать самолет Маска в июне 2020 года. Несколько программ позволяют отслеживать коммерческие рейсы, но владельцы и операторы частных самолетов пытаются летать под радаром. По данным USA Today, Суини решил это, получив публичные данные от Федерального управления авиации. Затем он создал бота, связанного с учетной записью Twitter под названием ElonJet, который публикует обновления каждый раз, когда самолет гендиректора Tesla взлетает и приземляется.

Профиль в Twitter имеет 124 100 подписчиков и в итоге он привлек внимание Маска. Он обратился к Суини и попросил его удалить аккаунт. “Вы можете это остановить? Это угроза безопасности”, – написал он, добавив: “мне не нравится идея быть застреленным безумцем”, потому что это “безумие” следить за каждым шагом другого человека. Суини ответил, что он готов закрыть учетную запись в обмен на Model 3, базовая цена которой составляет 44 990 долларов. Маск сделал встречное предложение: 5000 долларов. Суини не растерялся и выдвинул миллиардеру встречное предложение – 50 000 долларов.

Торговаться дальше Маск не захотел и ответил, что “не считает правильным платить за закрытие” аккаунта. Суини же сказал, что уже получил предложения на оплату в биткойнах от людей, которые хотят, чтобы он поддерживал работу своего сервиса, но в конце концов он сделал другое предложение Маску и попросил пройти стажировку в его компании. Пока неизвестно, получит ли он это, в какую компанию он попадет или чем будет заниматься.

До сих пор ElonJet остается активным. Самолет Маска приземлился в Остине, штат Техас, 26 января после нескольких дней полетов в области Гавайев.