Молодий чоловік спершу назвав свою ціну – Tesla Model 3. Базова модель електрокара коштує близько 45 тисяч доларів.

Багаті та знамениті люди часто мають несподівані проблеми, через свій статус. Для Ілона Маска, співзасновника та генерального директора Tesla, одним із недоліків слави є необхідність домовлятись зі студентом-першокурсником про припинення стеження за переміщенням його приватного літака.

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Ілон Маск запропонував 19-річному студенту Університету Центральної Флориди Джеку Суїні сміховинно дрібну суму, аби той припинив відстежувати його літак. Суїні почав відстежувати літак Маска у червні 2020 року. Декілька програм дозволяють відстежувати комерційні рейси, але власники та оператори приватних літаків намагаються літати під радаром. За даними USA Today, Суїні вирішив це, отримавши публічні дані від Федерального управління авіації. Далі він створив бота, пов’язаного з обліковим записом Twitter з назвою ElonJet, який публікує оновлення щоразу, коли літак гендиректора Tesla злітає та приземляється.

Профіль у Twitter має 124 100 підписників і в підсумку він привернув увагу Маска. Він звернувся до Суїні та попросив його видалити акаунт. “Ви можете це зупинити? Це загроза безпеці”, – написав він, додавши: “мені не подобається ідея бути застреленим божевільним”, тому що це “божевілля” стежити за кожним кроком іншої людини. Суїні відповів, що він готовий закрити обліковий запис в обмін на Model 3, базова ціна якої становить 44 990 доларів. Маск зробив зустрічну пропозицію: 5000 доларів. Суїні не розгубився та висунув мільярдеру зустрічну пропозицію – 50 000 доларів.

Торгуватись далі Маск не схотів та відповів, що “не вважає правильним платити за закриття” акаунту. Суїні ж сказав, що вже отримав пропозиції на оплату в біткойнах від людей, які хочуть, щоб він підтримував роботу свого сервісу, але зрештою він зробив Маску іншу пропозицію і попросив пройти стажування в його компанії. Поки невідомо, чи отримає він це, в яку компанію він потрапить або чим буде займатися.

До цього часу ElonJet залишається активним. Літак Маска приземлився в Остіні, штат Техас, 26 січня після кількох днів польотів в області Гаваїв.