Импорт электромобилей в Украину обвалился в 14 раз

По данным Института исследований авторынка, январь выглядит как классическое "электрическое похмелье". Рынок пытается переварить огромные объемы машин, завезенных в конце 2025-го, а новые поставки почти остановились.

Кстати рынок новых авто в январе вырос

Рынок держится внутри страны

Единственным сегментом, который в январе сохранил относительную стабильность, стали внутренние перепродажи. Было заключено 3 553 сделки, что на 17% меньше, чем в пиковом декабре, зато более чем вдвое больше, чем в январе прошлого года. Рост на 105% в годовом измерении свидетельствует о том, что вторичный рынок электромобилей в Украине уже сформировался и все меньше зависит от таможенной политики.

Фактически спрос никуда не исчез. Он просто переместился внутрь страны, где продаются авто, ввезенные еще при нулевом НДС.

Импорт подержанных электромобилей почти остановился

Самый болезненный удар пришелся на импорт подержанных электрокаров. В январе было ввезено лишь 1 374 автомобиля, что означает падение на 94,5% по сравнению с декабрем. Если в конце 2025 года счет шел на десятки тысяч, то в начале 2026-го поток фактически оборвался.

Даже по сравнению с прошлым январем показатель выглядит слабо - минус 53,7%. Это наглядная иллюстрация того, насколько критичной для этого сегмента была налоговая льгота.

Новые электрокары держатся на инерции

Импорт новых электромобилей также просел - на 85,2% относительно декабря. Однако здесь картина менее драматична. В годовом измерении сегмент все еще показывает плюс 35,6%. Это свидетельствует об инерции официальных дилеров и корпоративных клиентов, которые работают по длинным контрактам и менее чувствительны к мгновенным изменениям правил игры.

Впрочем, и здесь январь стал холодным душем после декабрьской эйфории.

Возврат НДС как ключевой триггер

Главный и фактически единственный фактор такого резкого обвала - возврат НДС на импорт электромобилей. Декабрь 2025 года стал месяцем тотального ажиотажа: все, кто планировал покупку в 2026-м, пытались сделать это раньше, чтобы сэкономить 20% стоимости.

Это одновременно вымыло деньги покупателей, перегрузило логистику и создало избыточные склады электрокаров внутри страны. В январе же импортные цены резко подскочили, а рынок замер, привыкая к новым ценникам.

Мнения экспертов: рынок изменил направление

Глава Институт исследований авторынка Станислав Бучацкий называет январский обвал закономерным:

"Мы наблюдаем типичное “электрическое похмелье” после декабрьского ажиотажа. Большинство покупателей закрыли сделки еще до конца 2025 года, чтобы избежать НДС. Те 1 374 подержанные электромобили, что все же заехали в январе, - это преимущественно “хвосты”, которые физически не успели пройти таможню раньше.

Важно другое: сегмент новых авто в плюсе к прошлому году, а внутренний рынок вырос на 105%. Это означает, что отмена льгот не убила интерес к электромобилям, а лишь переориентировала спрос. Внутренний рынок стал временным демпфером, который сдерживает общее падение".

"Идеальный шторм" для электрокаров

Автомобильный эксперт Остап Новицкий обращает внимание, что НДС - лишь часть проблемы:

"Январь стал для электромобилей “идеальным штормом”. Кроме НДС, сработали блэкауты, которые снова поставили под сомнение стабильность подзарядки, и морозы, что особенно больно бьют по старым электрокарам. В -20°C батарея тратит энергию не только на движение, но и на собственное выживание.

Но самый болезненный фактор - экономика. После повышения тарифов на публичных зарядках до 30–32 грн за кВт-ч, эксплуатация электромобиля иногда стала дороже дизеля. Реальная экономия сегодня работает только для тех, кто имеет собственную розетку и ночной тариф. Для остальных - это уже совсем другая математика".

Что дальше

Январь стал лишь первым этапом адаптации к жизни с НДС. Февраль и март, скорее всего, также будут депрессивными для импорта, пока не иссякнут складские запасы электромобилей, завезенных без налога.

Настоящую цену "новой реальности" рынок почувствует ближе к середине весны, когда придется покупать электрокары уже полностью по новым правилам. Тогда и станет понятно, был ли декабрьский бум разовым всплеском, или лишь паузой перед новым, более сдержанным этапом электромобилизации.