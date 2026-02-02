Імпорт електромобілів в Україні обвалився у 14 разів

За даними Інститут досліджень авторинку, січень виглядає як класичне «електричне похмілля». Ринок намагається перетравити величезні обсяги машин, завезених наприкінці 2025-го, а нові постачання майже зупинилися.

До речі ринок нових авто у січні зріс

Ринок тримається всередині країни

Єдиним сегментом, який у січні зберіг відносну стабільність, стали внутрішні перепродажі. Було укладено 3 553 угоди, що на 17% менше, ніж у піковому грудні, зате більш ніж удвічі більше, ніж у січні минулого року. Зростання на 105% у річному вимірі свідчить про те, що вторинний ринок електромобілів в Україні вже сформувався й дедалі менше залежить від митної політики.

Фактично попит нікуди не зник. Він просто перемістився всередину країни, де продаються авто, ввезені ще за нульового ПДВ.

Імпорт вживаних електромобілів майже зупинився

Найболючіший удар припав на імпорт вживаних електрокарів. У січні було ввезено лише 1 374 автомобілі, що означає падіння на 94,5% у порівнянні з груднем. Якщо наприкінці 2025 року рахунок ішов на десятки тисяч, то на початку 2026-го потік фактично обірвався.

Навіть у порівнянні з минулим січнем показник виглядає слабко — мінус 53,7%. Це наочна ілюстрація того, наскільки критичною для цього сегмента була податкова пільга.

Нові електрокари тримаються на інерції

Імпорт нових електромобілів також просів — на 85,2% відносно грудня. Проте тут картина менш драматична. У річному вимірі сегмент усе ще показує плюс 35,6%. Це свідчить про інерцію офіційних дилерів і корпоративних клієнтів, які працюють за довшими контрактами та менш чутливі до миттєвих змін правил гри.

Втім, і тут січень став холодним душем після грудневої ейфорії.

Повернення ПДВ як ключовий тригер

Головний і фактично єдиний фактор такого різкого обвалу — повернення ПДВ на імпорт електромобілів. Грудень 2025 року став місяцем тотального ажіотажу: всі, хто планував купівлю у 2026-му, намагалися зробити це раніше, щоб заощадити 20% вартості.

Це одночасно вимило гроші покупців, перевантажило логістику і створило надлишкові склади електрокарів усередині країни. У січні ж імпортні ціни різко підскочили, а ринок завмер, звикаючи до нових цінників.

Також цікаво чому електромобіль витрачає взимку більше енергії і як з цим боротися

Думки експертів: ринок змінив напрям

Голова Інститут досліджень авторинку Станіслав Бучацький називає січневий обвал закономірним:

«Ми спостерігаємо типове “електричне похмілля” після грудневого ажіотажу. Більшість покупців закрили угоди ще до кінця 2025 року, щоб уникнути ПДВ. Ті 1 374 вживані електромобілі, що все ж заїхали у січні, — це переважно “хвости”, які фізично не встигли пройти митницю раніше.

Важливо інше: сегмент нових авто в плюсі до минулого року, а внутрішній ринок зріс на 105%. Це означає, що скасування пільг не вбило інтерес до електромобілів, а лише переорієнтувало попит. Внутрішній ринок став тимчасовим демпфером, який стримує загальне падіння».

«Ідеальний шторм» для електрокарів

Автомобільний експерт Остап Новицький звертає увагу, що ПДВ — лише частина проблеми:

«Січень став для електромобілів “ідеальним штормом”. Окрім ПДВ, спрацювали блекаути, які знову поставили під сумнів стабільність заряджання, та морози, що особливо боляче б’ють по старих електрокарах. У -20°C батарея витрачає енергію не лише на рух, а й на власне виживання.

Але найболючіший фактор — економіка. Після підвищення тарифів на публічних зарядках до 30–32 грн за кВт·год, експлуатація електромобіля подекуди стала дорожчою за дизель. Реальна економія сьогодні працює лише для тих, хто має власну розетку й нічний тариф. Для решти — це вже зовсім інша математика».

Що далі

Січень став лише першим етапом адаптації до життя з ПДВ. Лютий і березень, найімовірніше, також будуть депресивними для імпорту, доки не вичерпаються складські запаси електромобілів, завезених без податку.

Справжню ціну «нової реальності» ринок відчує ближче до середини весни, коли доведеться купувати електрокари вже повністю за новими правилами. Тоді й стане зрозуміло, чи був грудневий бум разовим сплеском, чи лише паузою перед новим, більш стриманим етапом електромобілізації.